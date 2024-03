United Internet Aktie News: United Internet am Mittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,42 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 11:41 Uhr im XETRA-Handel bei 22,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 22,58 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,42 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.114 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 44,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,504 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,64 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.483,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

