United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,54 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 22,54 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,54 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.818 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 10,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,08 Prozent wieder erreichen.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,504 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

XETRA-Handel: TecDAX mit Kursplus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag