United Internet Aktie News: United Internet macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:04 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.908 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 21,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 24,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,482 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,62 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

IONOS-Aktie dreht ins Plus: Warburg Pincus verkauft komplettes Aktienpaket