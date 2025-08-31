United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag höher

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 28,20 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 28,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 28,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,54 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.811 Stück gehandelt.

Bei 28,30 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 93,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

