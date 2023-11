United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 19,63 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 19,63 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 19,62 EUR. Bei 19,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.022 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 14,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,98 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.443,70 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

