United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,68 EUR nach oben.

Das Papier von United Internet legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 19,76 EUR. Bei 19,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.577 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,98 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

