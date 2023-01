United Internet Aktie News: United Internet tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 18,90 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 18,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,90 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 425 Stück gehandelt.

Bei 36,15 EUR markierte der Titel am 31.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,72 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 18,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,56 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,59 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,51 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte United Internet am 23.03.2023 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie zieht an: 1&1 sichert sich neuen Ausbaupartner

IPO voraus: United Internet peilt offenbar Ionos-Wert von bis zu fünf Milliarden Euro an - Aktie im Plus

November 2022: So schätzen Experten die United Internet-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse