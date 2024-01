United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 23,42 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 23,42 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.497 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 89,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,33 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

United Internet-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen