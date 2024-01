United Internet Aktie News: United Internet steigt am Nachmittag

United Internet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 23,58 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 23,58 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,64 EUR. Bei 23,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 111.475 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 23,64 EUR. 0,25 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,33 EUR aus.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

