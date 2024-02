United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Freitagmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 24,42 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,42 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 24,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.798 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,62 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Abschläge von 49,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,03 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.483,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.443,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

