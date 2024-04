United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 21,00 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 21,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 21,88 EUR. Mit einem Wert von 20,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.418 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 19,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,504 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,86 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.483,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.483,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

