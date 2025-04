United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 18,72 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 18,72 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 18,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 18,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.480 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,62 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,12 Prozent.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,482 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,30 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,57 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

