United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag südwärts

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 15,02 EUR. Bei 15,01 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.890 United Internet-Aktien.

Bei 31,93 EUR erreichte der Titel am 14.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,96 Prozent. Am 12.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,29 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.383,40 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte United Internet am 10.05.2023 vorlegen. United Internet dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,12 EUR je United Internet-Aktie.

