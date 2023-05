United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Dienstagvormittag positiv

Um 09:06 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,58 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.855 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2022 bei 31,93 EUR. 51,21 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2023 Kursverluste bis auf 14,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 7,60 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,29 EUR.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.443,70 EUR im Vergleich zu 1.383,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

