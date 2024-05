United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 22,64 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 22,78 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 22,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.449 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,512 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je United Internet-Aktie.

