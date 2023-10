United Internet Aktie News: United Internet zieht am Montagmittag an

So entwickelt sich United Internet

02.10.23 12:05 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 20,44 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 20,44 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.071 United Internet-Aktien umgesetzt. Bei 22,87 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 39,43 Prozent wieder erreichen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,31 EUR. United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.443,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.443,70 EUR. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je United Internet-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie So schätzen die Analysten die United Internet-Aktie im September 2023 ein Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com