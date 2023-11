United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag fester

Kurs der United Internet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:05 Uhr 0,4 Prozent. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 1.596 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,98 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

