United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 22,92 EUR nach.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 22,92 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 22,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,68 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.639 Stück gehandelt.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,40 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 27,33 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

