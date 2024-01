United Internet Aktie News: United Internet wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 22,72 EUR ab.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 22,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 22,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.167 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,31 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 27,33 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 20.03.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter