United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag höher

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von United Internet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 15,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.180 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2024 Kursverluste bis auf 14,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 3,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,505 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

