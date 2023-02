United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag südwärts

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 22,10 EUR. Bei 22,00 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.182 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 35,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,16 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,27 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,00 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.392,30 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 27.03.2024 dürfte United Internet die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.

