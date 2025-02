United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 15,78 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 15,78 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 15,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.535 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 56,15 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 8,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,500 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

