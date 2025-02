United Internet Aktie News: United Internet gibt am Montagvormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 15,89 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,89 EUR ab. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 15,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.508 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 35,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,500 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 12.11.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

