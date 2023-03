United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,32 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,34 EUR. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 196.433 Stück.

Bei 32,33 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 37,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 12,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.392,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2024 dürfte United Internet die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

