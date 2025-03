United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 17,63 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 17,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 17,63 EUR. Bei 17,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.695 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 39,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 20,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

