United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,66 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 22,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten 80.846 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,512 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,14 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,62 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

