United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Freitagvormittag zu

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,58 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,58 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,58 EUR. Bei 22,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 785 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (12,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,14 EUR.

Am 21.03.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,62 Mrd. EUR – ein Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte United Internet am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

