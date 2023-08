United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Wert von 15,94 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 15,94 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 16,52 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 15,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 104.483 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,13 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 63,93 Prozent wieder erreichen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,35 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.443,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,05 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

