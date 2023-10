United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Dienstagvormittag südwärts

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 20,38 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 20,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,38 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 819 United Internet-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit Abgaben von 39,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,31 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Aktie aus.

