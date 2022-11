United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 18,83 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,67 EUR nach. Bei 18,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.828 United Internet-Aktien.

Am 31.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,91 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 3,46 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 35,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.443,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.383,40 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,20 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Was Analysten von der United Internet-Aktie erwarten

United Internet-Aktie erobert nach Anhebung der Gewinnprognose grünes Terrain

United Internet-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse