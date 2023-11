United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Vormittag positiv

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 19,67 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 19,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 19,73 EUR. Bei 19,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 615 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,27 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,98 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich letztendlich fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zündet Kursrakete