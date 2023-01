United Internet Aktie News: United Internet legt am Nachmittag zu

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 20,06 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,13 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,63 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 99.436 Aktien.

Am 31.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,15 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,51 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,98 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,59 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,30 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 27.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je United Internet-Aktie.

