United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,74 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:37 Uhr die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 22,88 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 22,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,70 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.300 Stück gehandelt.

Am 03.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 4,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit Abgaben von 45,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,33 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

