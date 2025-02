United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,97 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 15,97 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,85 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.023 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 54,29 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,500 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

