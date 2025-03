United Internet Aktie News: United Internet gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 17,82 EUR abwärts.

Um 11:41 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 17,82 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,75 EUR ab. Mit einem Wert von 18,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 150.419 Aktien.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,27 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 22,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,30 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,39 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

