United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 17,81 EUR ab.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:45 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 17,81 EUR abwärts. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 17,66 EUR. Mit einem Wert von 18,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.404 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 22,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,30 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. United Internet dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

