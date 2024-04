United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,70 EUR zu.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 21,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.079 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 15,48 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,95 Prozent.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2022 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,86 EUR an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

