United Internet Aktie News: Anleger setzen United Internet am Mittag unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 6,2 Prozent auf 16,01 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 15,96 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 333.727 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2022 auf bis zu 26,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 38,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit Abgaben von 22,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 25,35 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

