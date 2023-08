United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 16,31 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 16,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 15,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 558.434 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 26,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 24,10 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

