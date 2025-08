United Internet Aktie News: United Internet macht am Mittag Boden gut

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,00 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 25,00 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,08 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 24,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 22.446 Stück.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 15.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 3,40 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 71,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,671 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

