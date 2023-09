United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 17,63 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,2 Prozent auf 17,63 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 17,59 EUR. Bei 17,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 31.607 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 23,75 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,35 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

