United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 17,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,80 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 17,77 EUR ein. Mit einem Wert von 17,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 638 Aktien.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,12 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,89 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 30,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,35 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

