United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 20,98 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 20,98 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,98 EUR. Bei 20,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.340 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,01 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 40,99 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,63 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

