United Internet Aktie News: United Internet am Mittag nahe Vortagesschluss

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,92 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 11:41 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 23,92 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 23,92 EUR zu. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 23,74 EUR ein. Bei 23,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.582 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 4,77 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Mit einem Kursverlust von 48,24 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,03 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.483,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.443,70 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Analysten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück