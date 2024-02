United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag behauptet

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 23,92 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,92 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,92 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 23,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,86 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 507 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,77 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,03 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Analysten sehen bei United Internet-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück