United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 15,78 EUR nach.

Die United Internet-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 15,78 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,68 EUR nach. Mit einem Wert von 15,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 69.428 Stück.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 56,15 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,60 Prozent.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,500 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen

XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind