United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,94 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,94 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 15,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,82 EUR. Zuletzt wechselten 2.877 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 54,58 Prozent zulegen. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 8,53 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,500 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

