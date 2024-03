United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 22,10 EUR.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 22,10 EUR ab. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.232 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,64 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von United Internet.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

