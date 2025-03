United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 18,33 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 18,33 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 18,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,85 EUR. Zuletzt wechselten 112.539 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 34,42 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,46 Prozent.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.11.2024 vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,21 EUR je Aktie.

