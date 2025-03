United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 18,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 18,00 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.589 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 36,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 23,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,21 EUR je Aktie.

